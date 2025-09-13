Théâtre Changer l’eau des fleurs Saumur

Théâtre Changer l’eau des fleurs Saumur jeudi 15 janvier 2026.

Théâtre Changer l’eau des fleurs

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 17 EUR

Début : 2026-01-15 20:30:00

2026-01-15

Cet hymne au merveilleux des choses simples et à la douceur est un bijou découvert au festival d’Avignon 2024.

Violette est garde-cimetière dans une petite ville de Bourgogne. Son quotidien est rythmé par son travail et les confidences des gens de passage et des habitués. Un jour, parce qu’un homme découvre que sa mère veut être enterrée auprès d’un inconnu, tout bascule. Des liens, qui unissent les vivants et les morts, sont exhumés.

Cette pièce, adaptée avec beaucoup de talent par Salomé Lelouch et Mikaël Chirinian du bestseller de Valérie Perrin, nous fait partager l’histoire intense d’une femme qui a ce talent rare de rendre l’ordinaire exceptionnel. L’auteure crée autour de cette fée du quotidien, un monde plein de poésie et d’humanité.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 15 janvier 2026 à partir de 20h30. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

This hymn to the wonder of simple things and to gentleness is a jewel discovered at the Avignon Festival 2024.

German :

Diese Hymne an das Wunder der einfachen Dinge und die Sanftheit ist ein Juwel, das beim Festival von Avignon 2024 entdeckt wurde.

Italiano :

Questo inno alle meraviglie delle cose semplici e alla dolcezza è un gioiello scoperto al Festival di Avignone 2024.

Espanol :

Este himno a las maravillas de las cosas sencillas y a la dulzura es una joya descubierta en el Festival de Aviñón 2024.

