Théâtre Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle

Théâtre Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle dimanche 5 octobre 2025.

Théâtre

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Avec La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire , retrouvez Lola et Lulu dans une conférence clownesque pleine d’humour et de bonne humeur.

.

Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com

English :

With « La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire », join Lola and Lulu in a clowning lecture full of humor and good humor.

German :

In « La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire » (Die Brigade der fröhlichen Scherzkekse mit Lachkrämpfen) erleben Sie Lola und Lulu in einer humorvollen und gut gelaunten Clownskonferenz.

Italiano :

Con « La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire », Lola e Lulu partecipano a una lezione di clownerie piena di umorismo e buonumore.

Espanol :

Con « La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire », Lola y Lulú participan en una conferencia de clown llena de humor y buen humor.

L’événement Théâtre Chantelle a été mis à jour le 2025-08-28 par Office de tourisme Val de Sioule