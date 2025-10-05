Théâtre Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs Chantelle
Théâtre
Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle Allier
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05
2025-10-05
Avec La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire , retrouvez Lola et Lulu dans une conférence clownesque pleine d’humour et de bonne humeur.
Babayaga Hôtel de la poste et des voyageurs 5, Rue de la République Chantelle 03140 Allier Auvergne-Rhône-Alpes cafeasso.babayaga@gmail.com
English :
With « La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire », join Lola and Lulu in a clowning lecture full of humor and good humor.
German :
In « La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire » (Die Brigade der fröhlichen Scherzkekse mit Lachkrämpfen) erleben Sie Lola und Lulu in einer humorvollen und gut gelaunten Clownskonferenz.
Italiano :
Con « La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire », Lola e Lulu partecipano a una lezione di clownerie piena di umorismo e buonumore.
Espanol :
Con « La Brigade des joyeux farceurs pliés de rire », Lola y Lulú participan en una conferencia de clown llena de humor y buen humor.
