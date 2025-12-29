Théâtre Chantemerle Salle Jean Desnoues Moncoutant-sur-Sèvre
Théâtre Chantemerle Salle Jean Desnoues Moncoutant-sur-Sèvre samedi 24 janvier 2026.
Salle Jean Desnoues CHANTEMERLE Moncoutant-sur-Sèvre Deux-Sèvres
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-31
2026-01-24 2026-01-25 2026-01-30 2026-02-07 2026-02-08
La troupe théâtrale L’Entracte vous propose la pièce Que d’os ! Que d’os ! , comédie en 2 actes de Bernard Lenne .
Réservation souhaitée, places limitées. .
+33 5 49 72 86 44 lentracte79320@orange.fr
