Théâtre Chantiers Artistiques Espace Boris Vian Montluçon lundi 15 décembre 2025.

Théâtre Chantiers Artistiques

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon Allier

Début : Lundi 2025-12-15

fin : 2025-12-17

2025-12-15

3 univers, 3 maquettes théâtrales pour conclure l’aventure de la Jeune Troupe.

Espace Boris Vian 27 rue des Faucheroux Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 03 86 18 billetterie@cdntdi.com

English :

3 worlds, 3 theatrical models to conclude the adventure of La Jeune Troupe.

German :

3 Welten, 3 Theatermodelle, um das Abenteuer der Jeune Troupe abzuschließen.

Italiano :

3 mondi, 3 modelli teatrali per concludere l’avventura della Jeune Troupe.

Espanol :

3 mundos, 3 modelos teatrales para concluir la aventura de la Jeune Troupe.

