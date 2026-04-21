THÉÂTRE – CHARLIE ET SES DRÔLES DE FEMMES – Les Têtes à Plapp’ Salle polyvalente Pierrevillers Pierrevillers Vendredi 2 octobre, 20h30 Entrée libre (au chapeau)

À Pierrevillers (entre Metz et Thionville), la troupe Les Têtes à Plapp’ (de Plappeville) présente une nouvelle comédie haute en couleur.

Résumé : Charles, homme charmeur et un peu dépassé par les événements, invite sa nouvelle fiancée, beaucoup plus jeune que lui, à emménager dans son manoir. Mais un problème de taille se pose : son ex-femme vit encore sur place… et personne ne doit le découvrir. Avec l’aide de son domestique Ernest, il va tout faire pour cacher la vérité.

Mais dans ce jeu de dupes, une seule question demeure : qui manipule vraiment qui ?

Salle polyvalente de Pierrevillers (entre Metz et Thionville, Moselle)

Vendredi 2 Octobre 2026 à 20h30

Entrée : libre / participation au chapeau

Texte : Éric Tessier et Stef Russeil

Mise en scène : Gaëlle Hartmann

Durée : environ 1h30 (Sans Entracte)

Un spectacle de théâtre à Pierrevillers, à proximité de Metz, parfait pour une sortie culturelle locale en Moselle.

Une comédie amateur tout public pleine d’humour et de rebondissements.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-02T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-10-02T22:00:00.000+02:00

1

0651313121 tetesaplapp@gmail.com https://lestetesaplapp.fr/

Salle polyvalente Pierrevillers Rue des Vignes, 57120 Pierrevillers Pierrevillers 57120 Moselle



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

