Théâtre Charlotte Ferrato Elles-mêmes La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Théâtre Charlotte Ferrato Elles-mêmes

Vendredi 3 avril 2026 de 21h à 22h15.

Samedi 4 avril 2026 de 21h à 22h15. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 22 – 22 – 22 EUR

Date :

Début : 2026-04-03 21:00:00

fin : 2026-04-04 22:15:00

Date(s) :

2026-04-03 2026-04-04

Dans son premier spectacle, elle, qui a longtemps porté des masques comme un vrai caméléon, décide de relever le défi ultime être elle-même. Plongez dans l’univers fascinant de Charlotte, mariant avec délicatesse humour et poésie.

Sur scène, elle est submergée par son imaginaire comme prisonnière de son propre jeu, au point que certains personnages pensent qu’ils sont réels ! Parviendra-t-elle à faire entendre sa voix et à reprendre le contrôle de ce qu’elle a elle-même créé ?



Elle incarne une symphonie de mille voix, dévoilant un carnaval de masques, reflet de notre société. Chaque personnage représente une part de nous, un peu cinglée, un peu désespérée, mais tous courent après une seule chose l’amour.



Ce spectacle mêle humour et émotion, une ode à l’amour de soi, pour l’amour des autres… Ne paniquez pas… ou peut-être un peu, car Charlotte perd complètement le contrôle !

Comme disait l’autre Pour critiquer les gens, il faut les connaître, et pour les connaître, il faut les aimer. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In her first show, Charlotte, who has long worn masks like a true chameleon, decides to take up the ultimate challenge: to be herself. Immerse yourself in Charlotte?s fascinating universe, a delicate blend of humor and poetry.

