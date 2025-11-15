Théatre Chat en poche Salle des Douits Barneville-Carteret

Théatre Chat en poche

Salle des Douits Avenue des Douits Barneville-Carteret Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 20:30:00

fin : 2025-11-15 21:45:00

Date(s) :

2025-11-15

Une pièce de Georges Feydeau par Andromède

L’expression populaire acheter chat en poche signifie acheter quelque chose que l’on n’a pas vu. On court toujours le risque d’avoir une mauvaise surprise…

Résumé Pacarel ayant fait fortune dans la fabrication de sucre par l’exploitation des diabétiques rêve de devenir député. Afin d’être une personnalité incontournable de Paris, il intrigue pour faire représenter l’œuvre lyrique composée par sa fille à l’Opéra Garnier. Il engage alors le plus célèbre ténor du moment, Dujeton. Or, suite à un énorme quiproquo, Pacarel recrute, non pas Dujeton mais Dufausset, le fils de son vieil ami, venu faire ses études à Paris… Le jeune étudiant s’est par ailleurs entiché de Marthe, la propre femme de Pacarel, mais croit qu’elle s’appelle Amandine, prénom de la femme de Landerneau… S’ensuit, dans une totale confusion burlesque, une série de malentendus, de rendez-vous galants manqués, de rencontres imprévues et de situations absurdes… .

Salle des Douits Avenue des Douits Barneville-Carteret 50270 Manche Normandie +33 6 25 03 32 26 association.andromede@outlook.fr

English : Théatre Chat en poche

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Théatre Chat en poche Barneville-Carteret a été mis à jour le 2025-10-31 par OT Cotentin La Côte des Isles