Théâtre Château-Garnier

Le Petit Théatre de Château-Garnier vous présente sa dernière création Les toqués du 6 bis. , une comédie délirante de Jean-Marie-Douchet.

Un PDG au bout du rouleau décide de se refaire une santé dans un institut pour personnes fortunées. Mais se croyant arrivé à la bonne adresse, il se présente à l’accueil d’un centre spécialisé d’un tout autre genre entre situations loufoques et quiproquos, notre homme va se retrouver bien malgré lui au milieu d’un tourbillon de folie, pour notre plus grand plaisir.

En première partie, les Comik’Ados vous présenteront une saynète de Patrick Mermaz Bobos bidons et une pièce d’Olivier Tourancheau Une croisière pas ordinaire! . .

Salle des Anciennes Halles Château-Garnier 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine theatre-chateau-garnier@gmx.fr

