Théâtre Cheminements Ville Robert Pordic mercredi 25 mars 2026.

Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 14:30:00

fin : 2026-03-25 15:30:00

Date(s) :

2026-03-25

Théâtre d’ombres et de lumière

Le temps d’un bivouac, un randonneur prend lentement conscience de l’imperceptible mouvement du monde. À partir de quelques objets, il fait peu à peu apparaître sur le plateau du théâtre une forêt et ses habitants.

La lumière, matière essentielle des bricologies de l’artiste Flop, permet de composer reflets et transparences, ombres sauvages et présences évanescentes. Avec sa complice Julie, il continue d’explorer son inépuisable puissance poétique pour donner à voir le mystère du monde.

Dès 6 ans. .

Ville Robert Rue Louis Massignon Pordic 22590 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 79 12 96

