Théâtre Cher Jean Sedan

Automne 2016. La maison des grands-parents, la ferme du plateau des Ternes, dans la Creuse, vient d’être vendue. Il faut à présent la vider de ses meubles, de ses objets, d’une partie de son histoire.Une lettre. Une amour ancienne, malheureuse, impossible. La lutte entre la mémoire, l’oubli, la vie. La Grande Guerre en sourdine. Une découverte qui est comme un puzzle à reconstituer. Cher Jean… nous transporte dans les premières années du vingtième siècle, si lointaines, si proches.Une enquête palpitante, tendre, traversée par le mythe d’Orphée et qui redonne un peu de lumière à des ombres familières, émouvantes des sœurs et frères qui nous accompagnent.Billetterie

English :

Autumn 2016. The grandparents? farmhouse on the Plateau des Ternes in the Creuse region of France has just been sold. Now it has to be emptied of its furniture, its objects, and part of its history: a letter. An old, unhappy, impossible love. The struggle between memory, oblivion and life. The Great War in the background. A discovery that’s like putting together a puzzle. Dear Jean? takes us back to the early years of the twentieth century, so far away, yet so near.a thrilling, tender investigation, steeped in the myth of Orpheus, which sheds light on familiar, moving shadows: the sisters and brothers who accompany us.Box office

German :

Herbst 2016. Das Haus der Großeltern, der Bauernhof auf dem Plateau des Ternes in der Creuse, wurde gerade verkauft. Nun muss es von seinen Möbeln, seinen Gegenständen und einem Teil seiner Geschichte geräumt werden. Eine alte, unglückliche, unmögliche Liebe. Der Kampf zwischen Erinnerung, Vergessen und Leben. Der Große Krieg im Hintergrund. Eine Entdeckung, die wie ein Puzzle ist, das es zusammenzusetzen gilt. Eine spannende, zärtliche Untersuchung, die vom Orpheus-Mythos durchzogen ist und ein wenig Licht auf vertraute, rührende Schatten wirft: Schwestern und Brüder, die uns begleiten.Ticketverkauf

Italiano :

Autunno 2016. La casa dei nonni, la fattoria sul Plateau des Ternes a Creuse, è appena stata venduta. Ora deve essere svuotata dei suoi mobili, dei suoi oggetti e di una parte della sua storia: una lettera. Un vecchio amore infelice e impossibile. La lotta tra memoria, oblio e vita. La Grande Guerra sullo sfondo. Una scoperta che è come ricomporre un puzzle. Caro Jean? ci riporta ai primi anni del Novecento, così lontani e così vicini.Un’indagine emozionante e tenera, attraversata dal mito di Orfeo, che fa luce su ombre familiari e in movimento: le sorelle e i fratelli che sono con tutti noi.Biglietti al botteghino

Espanol :

Otoño de 2016. La casa de los abuelos, la granja del Plateau des Ternes en Creuse, acaba de venderse. Ahora hay que vaciarla de sus muebles, sus objetos y parte de su historia: una carta. Un viejo amor infeliz e imposible. La lucha entre la memoria, el olvido y la vida. La Gran Guerra de fondo. Un descubrimiento que es como recomponer un rompecabezas. Querido Jean? nos traslada a los primeros años del siglo XX, tan lejos, tan cerca.Una investigación emocionante y tierna, atravesada por el mito de Orfeo, que arroja luz sobre sombras familiares y conmovedoras: las hermanas y hermanos que nos acompañan a todos.Entradas en taquilla

