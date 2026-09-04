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Théâtre : Chère écharpe La Coupe d’Or Rochefort

mercredi 18 novembre 2026 · La Coupe d'Or · Rochefort

Informations pratiques

Début
mercredi 18 novembre 2026
Fin
mercredi 18 novembre 2026
Heure de début
19:30:00
Lieu
La Coupe d'Or
Adresse
101 rue de la République
Ville
17300 Rochefort
Département
Charente-Maritime
Tarif
7 7 7

Rochefort

Théâtre : Chère écharpe

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-18 19:30:00
fin : 2026-11-18 20:25:00

Date(s) :
2026-11-18

« Chère écharpe » tisse une fable tendre sur le lien parent-enfant et sa nécessaire délicatesse.
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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15  billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Theatre : Dear Scarf

« Dear Scarf » weaves a tender fable about the parent-child bond and its necessary delicacy.

L’événement Théâtre : Chère écharpe Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan

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