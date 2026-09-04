Théâtre : Chère écharpe La Coupe d’Or Rochefort

Informations pratiques

Rochefort

Théâtre : Chère écharpe

La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort Charente-Maritime

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-18 19:30:00

fin : 2026-11-18 20:25:00

Date(s) :

2026-11-18

« Chère écharpe » tisse une fable tendre sur le lien parent-enfant et sa nécessaire délicatesse.

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La Coupe d’Or 101 rue de la République Rochefort 17300 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 82 15 15 billetterie@theatre-coupedor.com

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English : Theatre : Dear Scarf

« Dear Scarf » weaves a tender fable about the parent-child bond and its necessary delicacy.

L’événement Théâtre : Chère écharpe Rochefort a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de Tourisme Rochefort Océan