Théâtre Chers cafards de JP Mourice, Fontenay-le-Comte

Théâtre municipal Fontenay-le-Comte Vendée
Tarif : 10 – 10 – EUR
Début : 2026-01-10 20:30:00
Théâtre organisée par l’association culturelle de Chaix
Réservations au 07 80 63 16 12 du lundi au vendredi de 11h00 à 13h00 et de 18h00 à 20h00 sauf jours fériés.
Tarif
– adulte 10€
– enfants 4€ jusqu’à 16 ans
Accueil du public à 19h45 .
Théâtre municipal Fontenay-le-Comte 85200 Vendée Pays de la Loire +33 7 80 63 16 12
English :
Theater organized by the Chaix cultural association
