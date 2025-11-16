Théâtre Chers cafars Théâtre Épinal

Théâtre Chers cafars

Théâtre Rue François Blaudez Épinal Vosges

Tarif : – – EUR

9

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-28 20:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

L’Amicale des Sapeurs pompiers d’Epinal vous propose en partenariat avec la troupe théâtrale de Hadol une pièce de théâtre au profit d’une association caritative.

Billetterie à l’Office de Tourisme d’Épinal et de sa région.Tout public

9 .

Théâtre Rue François Blaudez Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

English :

In partnership with the Hadol theater company, the Amicale des Sapeurs pompiers d’Epinal is putting on a play for charity.

Tickets available from the Épinal Tourist Office.

German :

Die Amicale des Sapeurs pompiers d’Epinal bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit der Theatergruppe von Hadol ein Theaterstück zugunsten einer Wohltätigkeitsorganisation an.

Kartenverkauf im Office de Tourisme d’Epinal et de sa région.

Italiano :

L’Amicale des Sapeurs pompiers d’Epinal, in collaborazione con la compagnia teatrale Hadol, mette in scena uno spettacolo a scopo benefico.

I biglietti sono disponibili presso l’Ufficio del Turismo di Epinal e dintorni.

Espanol :

La Amicale des Sapeurs pompiers d’Epinal, en colaboración con la compañía de teatro Hadol, organiza una obra con fines benéficos.

Entradas disponibles en la Oficina de Turismo de Épinal y alrededores.

L’événement Théâtre Chers cafars Épinal a été mis à jour le 2025-11-16 par OT EPINAL ET SA REGION