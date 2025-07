Théâtre « Chers parents » Masevaux-Niederbruck

Théâtre « Chers parents » Masevaux-Niederbruck vendredi 7 novembre 2025.

Théâtre « Chers parents »

15 Route Joffre Masevaux-Niederbruck Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-11-07 15:30:00

fin : 2025-11-09

2025-11-07 2025-11-09 2025-11-14 2025-11-16

Pierre, Jules et Louise accourent, inquiets, quand leurs parents les convoquent en urgence. Mais la nouvelle, loin d’être tragique, va faire exploser l’équilibre familial. Chers Parents est une comédie sur la famille, l’amour, l’argent, les secrets et les tensions qui couvent derrière les apparences. Sur réservation auprès de l’Office de Tourisme.

Les enfants de la famille Gauthier, Pierre, Jules et Louise, s’adorent et aiment profondément leurs parents. Alors, lorsque ces derniers leur demandent de venir les rejoindre d’urgence, ils ont quelque chose de très important à leur annoncer, les trois enfants bouleversés se précipitent craignant le pire. Mais le pire n’a pas lieu, du moins pas tout de suite, et la merveilleuse nouvelle que leur annoncent Jeanne et Vincent va faire voler en éclats la belle unité familiale… faisant ardemment souhaiter aux trois rejetons ce qu’ils redoutaient le plus en arrivant quelques heures plus tôt !

Chers Parents est une comédie qui parle de la famille, d’amour, d’argent, de la place de chacun dans la fratrie, de l’impermanence des sentiments, de la part d’ombre qui sommeille en chacun de nous et de ce que les parents doivent à leurs enfants.

Pierre, Jules and Louise rush to their parents? urgent appointment. But the news, far from being tragic, will shatter the family equilibrium. « Dear Parents » is a comedy about family, love, money, secrets and the tensions that lie behind appearances. Reservations required at the Tourist Office.

Pierre, Jules und Louise eilen besorgt herbei, als ihre Eltern sie dringend zu sich rufen. Doch die Nachricht ist alles andere als tragisch, sondern sprengt das Gleichgewicht der Familie. « Chers Parents » ist eine Komödie über Familie, Liebe, Geld, Geheimnisse und Spannungen, die hinter der Oberfläche schwelen. Mit Reservierung beim Fremdenverkehrsamt.

Pierre, Jules e Louise corrono dai genitori, preoccupati, quando vengono convocati d’urgenza. Ma la notizia, lungi dall’essere tragica, sconvolgerà l’equilibrio familiare. « Cari genitori » è una commedia sulla famiglia, l’amore, il denaro, i segreti e le tensioni che si nascondono dietro le apparenze. Prenotazione obbligatoria presso l’Ufficio del Turismo.

Pierre, Jules y Louise corren hacia sus padres, preocupados, cuando les llaman urgentemente. Pero la noticia, lejos de ser trágica, hará añicos el equilibrio familiar. « Queridos padres » es una comedia sobre la familia, el amor, el dinero, los secretos y las tensiones que se esconden tras las apariencias. Reserva obligatoria en la Oficina de Turismo.

