Théâtre Chevaliers de la Table Ronde Villeréal

Théâtre Chevaliers de la Table Ronde Villeréal samedi 9 août 2025.

Théâtre Chevaliers de la Table Ronde

Place de la halle Villeréal Lot-et-Garonne

Début : 2025-08-09

fin : 2025-08-09

2025-08-09

Spectacle tout public d’après l’œuvre de Jean Cocteau par la Compagnie La Toison d’Or duo théâtral mêlant commedia dell’arte, théâtre classique, marionnettes et masque.

Suivez les chevaliers dans une aventure pleine de mystères.

Univers médiéval celtique et texte sur la mythologie bretonne et la légende arthurienne.

Comédiens Salomé Oberle et Florian Gicquiaud.

Réservation non nécessaire. .

Place de la halle Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine cie.latoisondor@gmail.com

