Théatre chez l’habitant- Premières fiançailles avec la mort Châtillon-en-Diois

Théatre chez l’habitant- Premières fiançailles avec la mort Châtillon-en-Diois mardi 29 juillet 2025.

Théatre chez l’habitant- Premières fiançailles avec la mort

250 chemin des Vignes Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 7 – 7 – 12 EUR

Tarif réduit

au chapeau

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-29

fin : 2025-07-29

Date(s) :

2025-07-29

Le spectacle raconte la dernière heure d’un blessé de guerre, veillé par une infirmière. avis du public: « un texte splendide, porté avec justesse dans le ton, le geste »; « nous en sommes sortis nourris et heureux »

.

250 chemin des Vignes Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 21 35 30 alin.curtet@wanadoo.fr

English :

The show tells the story of a wounded war veteran’s last hour, watched over by a nurse. Audience opinion: « a splendid text, aptly conveyed in tone and gesture »; « we came away nourished and happy »

German :

Das Stück erzählt von der letzten Stunde eines Kriegsverletzten, der von einer Krankenschwester betreut wird. Publikumsmeinung: « Ein wunderbarer Text, der in Ton und Gestik genau getroffen ist »; « Wir sind genährt und glücklich aus dem Stück herausgekommen »

Italiano :

Lo spettacolo racconta l’ultima ora di vita di un veterano di guerra ferito, assistito da un’infermiera. Giudizio del pubblico: « un testo splendido, ben trasmesso nei toni e nei gesti »; « siamo usciti nutriti e felici »

Espanol :

El espectáculo narra la última hora de un veterano de guerra herido, atendido por una enfermera. Opinión del público: « un texto espléndido, acertadamente transmitido en tono y gesto »; « salimos nutridos y felices »

L’événement Théatre chez l’habitant- Premières fiançailles avec la mort Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-07-23 par Office de Tourisme du Pays Diois