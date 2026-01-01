Théâtre Chez Momo et Lulu Théâtre de Nevers Nevers

Théâtre Chez Momo et Lulu

Théâtre de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers Nièvre

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 17:00:00

fin : 2026-01-11 18:30:00

Date(s) :

2026-01-11

Rendez vous le dimanche 11 janvier au Théâtre municipal de NEVERS à 17h.

Dans le cadre du Dimanche des Assos, le centre social ESGO est heureux de présenter Chez Momo et Lulu, une création originale née d’un projet participatif porté par ses adhérents.

Cette comédie chaleureuse et pleine d’humour nous plonge dans l’effervescence du jour d’une fête dansante, organisée pour la première fois dans un petit café de quartier. Ce lieu de rencontres et de partage devient alors le décor d’une succession de situations tendres, drôles et profondément humaines, portées par une galerie de personnages aussi authentiques qu’attachants.

Mise en scène avec l’énergie des comédiens amateurs et l’accompagnement de l’équipe artistique, Chez Momo et Lulu illustre pleinement l’esprit de l’ESGO un théâtre vivant, accessible, qui révèle les talents, valorise les habitants et renforce le lien social.

Une comédie participative pleine de bonne humeur, de surprises et de convivialité !

La billetterie est ouverte et à retrouver sur billetterie.nevers.fr ou au Théâtre municipal. Tarif 10€. .

Théâtre de Nevers Place des Reines de Pologne Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté csesgo@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Chez Momo et Lulu

L’événement Théâtre Chez Momo et Lulu Nevers a été mis à jour le 2026-01-03 par OT Nevers