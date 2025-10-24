Théâtre Chiche t’es pas Cap Saint-Romain

Théâtre Chiche t’es pas Cap Saint-Romain vendredi 24 octobre 2025.

Théâtre Chiche t’es pas Cap

La salle des fêtes Saint-Romain Charente

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Début : 2025-10-24 20:30:00

2025-10-24

Représentation théâtrale ‘Chiche t’es pas cap’, comédie en 3 actes de Jean Claude Martineau, proposée par Eulalie en Scène Entr’acte avec buvette et pâtisseries!

La salle des fêtes Saint-Romain 16210 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 37 79 23 17

English : Théâtre Chiche t’es pas Cap

Theatre performance “Chiche t’es pas cap” (I dare you), a comedy in three acts by Jean Claude Martineau, presented by Eulalie en Scène Intermission with refreshments and pastries!

German : Théâtre Chiche t’es pas Cap

Theateraufführung ‘Chiche t’es pas cap’, Komödie in 3 Akten von Jean Claude Martineau, vorgeschlagen von Eulalie en Scène Entr’acte mit Getränken und Gebäck!

Italiano : Théâtre Chiche t’es pas Cap

Rappresentazione teatrale di Chiche t’es pas cap , commedia in 3 atti di Jean Claude Martineau, presentata da Eulalie en Scène Entr’acte con rinfresco e pasticcini!

Espanol : Théâtre Chiche t’es pas Cap

Representación teatral de Chiche t’es pas cap , comedia en 3 actos de Jean Claude Martineau, presentada por Eulalie en Scène ¡Entrada con refrescos y pastas!

