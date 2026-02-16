Théâtre Chipolatas Salle des fêtes Aunac-sur-Charente

Théâtre Chipolatas

Salle des fêtes Rue de la Cotelle Aunac-sur-Charente Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06

fin : 2026-03-06

Date(s) :

2026-03-06 2026-03-07

.

Salle des fêtes Rue de la Cotelle Aunac-sur-Charente 16460 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 94 75 76

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Théâtre Chipolatas Aunac-sur-Charente a été mis à jour le 2026-02-14 par Office de tourisme Destination Nord Charente