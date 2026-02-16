Théâtre Salle des fêtes Chissey-en-Morvan

Théâtre

Salle des fêtes Place des Gilandes Chissey-en-Morvan Saône-et-Loire

Début : 2026-03-21

fin : 2026-03-21

2026-03-21

Le comité d’Animation organise son théâtre en vous présentant la pièce intitulée Le paradis c’est bien ici? . Comédie en 3 actes de Yvon Taburet, Interprétée par la troupe Le rideau s’ouvre, d’Etang sur Arroux. .

+33 6 50 51 57 60 marie-laure_71@hotmail.fr

