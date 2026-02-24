THEATRE CHOCOLAT ET LAÏCITE de Bénédicte Aubailly Vérac

THEATRE CHOCOLAT ET LAÏCITE de Bénédicte Aubailly

56 ROUTE DES MAURINS Vérac Gironde

Début : 2026-03-14

fin : 2026-03-14

2026-03-14

Le spectateur est plongé dans l’intimité de Madame Larcher, enseignante de primaire qui doit rédiger un cours sur la laïcité.

Interprètes: Isabelle et Jean Michel

Mise en scène: Claudine

CHOCOLAT ET LAÏCITE est l’histoire d’une étrange rencontre. Celle d’une professeure des écoles s’interrogeant sur la rédaction de son cours sur la laïcité et celle d’un aristocrate, le comte Jean de Champ de St Léger venu tout droit de l’année 1780.

Ce spectacle met l’accent sur les valeurs partagées qui font société le respect, la liberté d’expression, la liberté de conscience, la tolérance, le respect mutuel, la limite entre l’espace public et l’espace privé, le libre arbitre, le pluralisme et la notion d’intérêt général.

Au-delà de la laïcité, Chocolat et laïcité insiste sur les valeurs de tolérance, d’égalité et du concept du vivre ensemble . .

56 ROUTE DES MAURINS Vérac 33240 Gironde

