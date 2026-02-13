Théâtre – Choisis la vie, Centre spirituel du Haumont, Mouvaux

Théâtre – Choisis la vie Dimanche 22 mars, 16h00 Centre spirituel du Haumont Nord

Début : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-22T16:00:00+01:00 – 2026-03-22T18:00:00+01:00

Un livre, un spectacle, comme un collier de perles,

Des perles à admirer, à palper, à écouter, à mâchouiller…

Des perles qui nous invitent à grandir, repartir vers la lumière…

En voici quelques-unes :

“ Notre devoir le plus impérieux est peut-être de ne jamais lâcher le fil de la Merveille, et de garder vivant ce que nous avons frôler de plus haut”

“Il n’y a rien qui coule à travers moi qui puisse m’appartenir”

“ Le choix n’est pas entre vie et mort mais entre être un mort vivant ou être un vivant jusque dans la mort. Est-ce que tu es prêt à faire œuvre de vie, même en état périssable ? Jusqu’au bout de toutes tes cellules, faire œuvre de vie…Est-ce que tu es prêt à ce défi là ?”

“Dieu fait un rêve d’amour qui s’appelle l’Homme : “Je t’ai mis à la jonction des mondes, de manière à ce que ton visage inachevé, c’est toi qui le fasses apparaître.” “

“ Nous sommes reliés à tout ce qui est vivant. Chaque geste que nous posons sur cette terre, qu’il soit dans la négativité ou dans la lumière, a des conséquences. C’est tout ! Après …chacun en fait ce qu’il veut. Mais prendre conscience de cela…”

Christiane Singer nous invite à ce défi d’alliance des paradoxes, d’unification des contraires (la mort-la vie ; les êtres différenciés et pourtant tous unis, de même avec la nature, le monde…) .

Elle nous invite à réfléchir à ce nous surprenant, oscillant toujours, car vivant, entre cette nécessité de se différencier et devenir pleinement Soi, et celle de se reconnaître comme uni à l’autre

