Théâtre Cie Coup de torchon Passe-moi le tournevis Cynthia ! Espace Benoîte Groult Quimperlé vendredi 13 février 2026.
Début : 2026-02-13 20:30:00
Pour leur 36ème saison, la compagnie guideloise de théâtre amateur adapte une comédie de Luc Pecqueur Passe-moi le tournevis Cynthia !
Cette semaine, l’installation de leur future cuisine aménagée est pour Manuel et Noémie au centre de toute leur attention. Entre démontage, stockage, attente et excitation… mais c’était sans compter sur la sonnette.
Quand tout s’en mêle, il n’y a pas qu’elle qui chauffe. Driiing… Surprise ! .
Espace Benoîte Groult 3 Avenue du Coat-Kaër Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
