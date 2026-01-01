Théâtre Cie Coup de torchon Passe-moi le tournevis Cynthia ! Salle Jean-Louis Rolland Rédené

Théâtre Cie Coup de torchon Passe-moi le tournevis Cynthia !

Salle Jean-Louis Rolland Résidence de Kerloret Rédené Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16

Date(s) :

2026-01-16

Pour leur 36ème saison, la compagnie guideloise de théâtre amateur adapte une comédie de Luc Pecqueur Passe-moi le tournevis Cynthia !

Cette semaine, l’installation de leur future cuisine aménagée est pour Manuel et Noémie au centre de toute leur attention. Entre démontage, stockage, attente et excitation… mais c’était sans compter sur la sonnette.

Quand tout s’en mêle, il n’y a pas qu’elle qui chauffe. Driiing… Surprise ! .

Salle Jean-Louis Rolland Résidence de Kerloret Rédené 29300 Finistère Bretagne

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Cie Coup de torchon Passe-moi le tournevis Cynthia !

L’événement Théâtre Cie Coup de torchon Passe-moi le tournevis Cynthia ! Rédené a été mis à jour le 2026-01-08 par OT QUIMPERLE LES RIAS