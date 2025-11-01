Théâtre Cie il Teatrino Dante Alighieri Espace Noriace Salle Haute Limoges

Espace Noriace Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges Haute-Vienne

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Adaptation et mise en scène Cie il Teatrino, d’après Francesco Randazzo. À l’invitation de la Dante Alighieri Comité de Limoges. Spectacle en italien surtitré.

Un village à la frontière. Un fleuve. Des gens, de l’autre côté, qui cherchent à le franchir. Des habitants qui veillent, de jour comme de nuit. Danger, à rejeter. Un de là-bas qui réussit tout de même à passer. Mais les habitants veillent. Ils le prennent. Alors, que faire de lui ?Que décider pour le bien de tous ? Quelle ligne sera franchie ? .

Espace Noriace Salle Haute 10 Rue Jules Noriac Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 32 04 48 contact@dante-limoges.fr

