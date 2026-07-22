Théâtre Cie Les Vents de l’Ay Vierge des Brothelandes Nicorps
dimanche 15 novembre 2026 · Vierge des Brothelandes · Nicorps
Informations pratiques
Nicorps
Théâtre Cie Les Vents de l’Ay
Vierge des Brothelandes Salle des fêtes Nicorps Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-15 14:30:00
fin : 2026-11-15 16:30:00
Date(s) :
2026-11-15
Lle comité des fêtes de Nicorps organise un théâtre le 14 novembre (20h30) et le 15 novembre (14h30) avec la troupe les Vents de L’Ay.
réservation au 06 82 49 65 10 ou 06 82 61 54 01 .
Vierge des Brothelandes Salle des fêtes Nicorps 50200 Manche Normandie +33 6 82 49 65 10 martinevernier@laposte.net
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English : Théâtre Cie Les Vents de l’Ay
L’événement Théâtre Cie Les Vents de l’Ay Nicorps a été mis à jour le 2026-07-22 par Coutances Tourisme
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