[Théâtre] Cie Maintenant ou Jamais – Saint-Satur, 18 juin 2025 19:00, Saint-Satur.

Cher

[Théâtre] Cie Maintenant ou Jamais Rue du Pré de Chappes Saint-Satur Cher

Début : 2025-06-18 19:00:00

fin : 2025-06-18

2025-06-18

La troupe amateur de théatre vous présente son travail de l’année !

Rue du Pré de Chappes

Saint-Satur 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 65 02 87 91 compagnie.maintenantoujamais@gmail.com

English :

The amateur theatre troupe presents its work for the year!

German :

Die Amateurtheatergruppe stellt ihre Arbeit des Jahres vor!

Italiano :

Il gruppo teatrale amatoriale presenta il suo lavoro dell’anno!

Espanol :

¡El grupo de teatro aficionado presenta su trabajo del año!

