Théâtre, Cie Reviens pour discuter Café associatif le Chauffe-savates Mâlain
Théâtre, Cie Reviens pour discuter Café associatif le Chauffe-savates Mâlain dimanche 19 octobre 2025.
Théâtre, Cie Reviens pour discuter
Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-19 18:00:00
fin : 2025-10-19 22:00:00
Date(s) :
2025-10-19
La Cie Reviens pour discuter présente je ne peux plus attendre, mon coeur est bien trop lourd
Écriture et Mise en scène Chloé Simonin
Tout public, conseillé à partir de 8 ans
Durée 30min
Ce spectacle en alexandrins offre une réflexion
satirique sur les difficultés et violences liées à
la LGBTQIA+ phobie et sur les préjugés et
stéréotypes qui persistent dans notre société,
créant une expérience rafraîchissante et
accessible.
Qu’est ce que cela signifie vraiment aimer
dans un monde qui tente de nous contraindre ?
Une ode à l’amour, à la liberté d’être soi et au
théâtre classique, invitant le public à réfléchir
sur ses propres injonctions et à embrasser les
nuances des relations humaines.
Spectacle suivi à 20H d’une rencontre dédiée aux personnes
LGTBQIA+ pour imaginer ensemble une marche des
fiertés rurale en 2026 ! .
Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org
English : Théâtre, Cie Reviens pour discuter
German : Théâtre, Cie Reviens pour discuter
Italiano :
Espanol :
L’événement Théâtre, Cie Reviens pour discuter Mâlain a été mis à jour le 2025-10-09 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)