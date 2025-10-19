Théâtre, Cie Reviens pour discuter Café associatif le Chauffe-savates Mâlain

Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain Côte-d’Or

Début : 2025-10-19 18:00:00

fin : 2025-10-19 22:00:00

2025-10-19

La Cie Reviens pour discuter présente je ne peux plus attendre, mon coeur est bien trop lourd

Écriture et Mise en scène Chloé Simonin

Tout public, conseillé à partir de 8 ans

Durée 30min

Ce spectacle en alexandrins offre une réflexion

satirique sur les difficultés et violences liées à

la LGBTQIA+ phobie et sur les préjugés et

stéréotypes qui persistent dans notre société,

créant une expérience rafraîchissante et

accessible.

Qu’est ce que cela signifie vraiment aimer

dans un monde qui tente de nous contraindre ?

Une ode à l’amour, à la liberté d’être soi et au

théâtre classique, invitant le public à réfléchir

sur ses propres injonctions et à embrasser les

nuances des relations humaines.

Spectacle suivi à 20H d’une rencontre dédiée aux personnes

LGTBQIA+ pour imaginer ensemble une marche des

fiertés rurale en 2026 ! .

Café associatif le Chauffe-savates 28 Rue de la Gare Mâlain 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté chauffe-savates@listes.risomes.org

