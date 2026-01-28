Théâtre Cie Zazie 7 Rencontre Inattendue Centre Rural d’animation Piégros-la-Clastre

Théâtre Cie Zazie 7 Rencontre Inattendue

Centre Rural d’animation 3 place de la liberté Piégros-la-Clastre Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 20:30:00

fin : 2026-02-07

Date(s) :

2026-02-07

Que se passerait-il si un jeune marginal par un étonnant concours de circonstance se retrouvait dans l’appartement d’une vieille dame excentrique ? Une comédie sensible d’après une histoire qui pourrait être vraie.

.

Centre Rural d’animation 3 place de la liberté Piégros-la-Clastre 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 31 18 50 helene.gaud0341@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

What would happen if a young outsider found himself in the apartment of an eccentric old lady? A sensitive comedy based on a story that could be true.

L’événement Théâtre Cie Zazie 7 Rencontre Inattendue Piégros-la-Clastre a été mis à jour le 2026-01-28 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme