THÉÂTRE CIEL MON DIAMANT

FOYER COMMUNAL Cadours Haute-Garonne

Tarif : 0 – 0 – EUR

0

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28

fin : 2026-03-28

Date(s) :

2026-03-28

La compagnie Saint-Paul sur scène présente sa nouvelle pièce de théâtre, intitulée Ciel mon diamant ! .

Pour profiter de cette pièce de théâtre, il est nécessaire de réserver votre place

saintpaulsurscene31@yahoo.fr 0 .

FOYER COMMUNAL Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 saintpaulsurscene31@yahoo.fr

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English :

The Saint-Paul sur scène company presents its new play, Ciel mon diamant !

L’événement THÉÂTRE CIEL MON DIAMANT Cadours a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE