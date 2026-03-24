THÉÂTRE CIEL MON DIAMANT Cadours
THÉÂTRE CIEL MON DIAMANT Cadours samedi 28 mars 2026.
THÉÂTRE CIEL MON DIAMANT
FOYER COMMUNAL Cadours Haute-Garonne
Tarif : 0 – 0 – EUR
0
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-28
fin : 2026-03-28
Date(s) :
2026-03-28
La compagnie Saint-Paul sur scène présente sa nouvelle pièce de théâtre, intitulée Ciel mon diamant ! .
Pour profiter de cette pièce de théâtre, il est nécessaire de réserver votre place
saintpaulsurscene31@yahoo.fr 0 .
FOYER COMMUNAL Cadours 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 85 60 01 saintpaulsurscene31@yahoo.fr
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English :
The Saint-Paul sur scène company presents its new play, Ciel mon diamant !
L’événement THÉÂTRE CIEL MON DIAMANT Cadours a été mis à jour le 2026-03-20 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE