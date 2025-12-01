Théâtre Ciné-Concert Buster Keaton Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Théâtre Ciné-Concert Buster Keaton Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon vendredi 19 décembre 2025.
Théâtre Ciné-Concert Buster Keaton
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
+65 ans, scolaire, étudiant, demandeur d’emploi
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2025-12-19 20:30:00
fin : 2025-12-19
Date(s) :
2025-12-19
Ensemble Instrumental de Montluçon. Seven Chances-Les fiancées en folie. Une comédie burlesque.
En partenariat avec le Conservatoire André Messager. Musique originale composée par Gilles Alonzo.
.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
English :
Ensemble Instrumental de Montluçon. Seven Chances-Les fiancées en folie. A burlesque comedy.
In partnership with the Conservatoire André Messager. Original music by Gilles Alonzo.
German :
Ensemble Instrumental de Montluçon. Seven Chances-Die wilden Bräute. Eine burleske Komödie.
In Partnerschaft mit dem Conservatoire André Messager. Originalmusik komponiert von Gilles Alonzo.
Italiano :
Ensemble strumentale di Montluçon. Seven Chances-Les fiancées en folie. Una commedia burlesca.
In collaborazione con il Conservatorio André Messager. Musiche originali di Gilles Alonzo.
Espanol :
Conjunto instrumental de Montluçon. Seven Chances-Les fiancées en folie. Una comedia burlesca.
En colaboración con el Conservatorio André Messager. Música original compuesta por Gilles Alonzo.
L’événement Théâtre Ciné-Concert Buster Keaton Montluçon a été mis à jour le 2025-07-19 par Montluçon Tourisme