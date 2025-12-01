Théâtre Ciné-Concert Buster Keaton Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

+65 ans, scolaire, étudiant, demandeur d’emploi

Début : Vendredi 2025-12-19 20:30:00

Ensemble Instrumental de Montluçon. Seven Chances-Les fiancées en folie. Une comédie burlesque.

En partenariat avec le Conservatoire André Messager. Musique originale composée par Gilles Alonzo.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

Ensemble Instrumental de Montluçon. Seven Chances-Les fiancées en folie. A burlesque comedy.

In partnership with the Conservatoire André Messager. Original music by Gilles Alonzo.

German :

Ensemble Instrumental de Montluçon. Seven Chances-Die wilden Bräute. Eine burleske Komödie.

In Partnerschaft mit dem Conservatoire André Messager. Originalmusik komponiert von Gilles Alonzo.

Italiano :

Ensemble strumentale di Montluçon. Seven Chances-Les fiancées en folie. Una commedia burlesca.

In collaborazione con il Conservatorio André Messager. Musiche originali di Gilles Alonzo.

Espanol :

Conjunto instrumental de Montluçon. Seven Chances-Les fiancées en folie. Una comedia burlesca.

En colaboración con el Conservatorio André Messager. Música original compuesta por Gilles Alonzo.

