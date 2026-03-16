Théâtre Cinquième droite au bifidus Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy

Théâtre Cinquième droite au bifidus

Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 20:30:00

fin : 2026-05-29 21:30:00

Date(s) :

2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30

Ils viennent de souffler leurs cinquante-trois bougies et ont trente ans de mariage. Une maladie neurodégénérative s’invite à bord… Qui tombe à l’eau ? Personne. Alzheimer et Lewy s’installent à la maison.

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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com

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English :

They have just blown out their fifty-three candles and have been married for thirty years. A neurodegenerative disease comes on board? Who falls overboard? No one is. Alzheimer?s and Lewy?s take up residence.

L’événement Théâtre Cinquième droite au bifidus Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Trièves