Théâtre Cinquième droite au bifidus Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy
Théâtre Cinquième droite au bifidus Théâtre Le Poulailler Monestier-du-Percy jeudi 28 mai 2026.
Théâtre Cinquième droite au bifidus
Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy Isère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 20:30:00
fin : 2026-05-29 21:30:00
Date(s) :
2026-05-28 2026-05-29 2026-05-30
Ils viennent de souffler leurs cinquante-trois bougies et ont trente ans de mariage. Une maladie neurodégénérative s’invite à bord… Qui tombe à l’eau ? Personne. Alzheimer et Lewy s’installent à la maison.
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Théâtre Le Poulailler Le Serre des Bayles Monestier-du-Percy 38930 Isère Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 49 52 88 alartbordage@gmail.com
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English :
They have just blown out their fifty-three candles and have been married for thirty years. A neurodegenerative disease comes on board? Who falls overboard? No one is. Alzheimer?s and Lewy?s take up residence.
L’événement Théâtre Cinquième droite au bifidus Monestier-du-Percy a été mis à jour le 2026-03-16 par Office de Tourisme du Trièves