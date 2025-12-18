[THEATRE- CIRQUE] Qui som? TNB Rennes Jeudi 12 mars 2026, 19h30 Ille-et-Vilaine

Assistez à une représentation de la pièce « Qui Som? » au TNB

Qui sommes-nous ? Tandis que notre monde semble perdre son humanité, la joyeuse bande du Baro d’evel explore avec grâce, inventivité et humour des tentatives de réponses à travers la danse, le théâtre, la matière et le cirque.

Plongez dans l’univers envoûtant de Qui som?, un monde en soi, en perpétuelle transformation, où la matière, terre, céramique, plastique, devient un partenaire de jeu à part entière. En un clin d’oeil, Baro d’evel enveloppe les spectateurs et spectatrices en libérant une une explosion de couleurs et de formes. La compagnie franco-catalane nous entraine dans un monde en rébellion contre le désespoir et le renoncement et transforment la joie en résistance.

**Infos pratiques**

> Places limitées

> 8€

> Réservation au CMI Rennes avant le lundi 2 mars

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-03-12T19:30:00.000+01:00

Fin : 2026-03-12T21:30:00.000+01:00

TNB 1 rue saint hélier, rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



