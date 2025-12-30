Théâtre classique La veuve rusée Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon
Théâtre classique La veuve rusée Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon mardi 24 mars 2026.
Théâtre classique La veuve rusée
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier
Tarif : 44 – 44 – 44 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-24 20:30:00
fin : 2026-03-24
Date(s) :
2026-03-24
Jouée pour la première fois à Venise en 1748, la comédie du dramaturge italien Carlo Goldoni, continue de faire rire et de surprendre.
.
Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
First performed in Venice in 1748, Italian playwright Carlo Goldoni’s comedy continues to surprise and delight.
L’événement Théâtre classique La veuve rusée Montluçon a été mis à jour le 2025-12-30 par Montluçon Tourisme