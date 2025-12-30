Théâtre classique La veuve rusée Théâtre municipal Gabrielle Robinne Montluçon

Théâtre classique La veuve rusée

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon Allier

Tarif : 44 – 44 – 44 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24 20:30:00

fin : 2026-03-24

Date(s) :

2026-03-24

Jouée pour la première fois à Venise en 1748, la comédie du dramaturge italien Carlo Goldoni, continue de faire rire et de surprendre.

Théâtre municipal Gabrielle Robinne Place de la Comédie Montluçon 03100 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 02 27 28 billetterie@mairie-montlucon.fr

English :

First performed in Venice in 1748, Italian playwright Carlo Goldoni’s comedy continues to surprise and delight.

