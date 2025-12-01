Théâtre Classique revisité Le malade imaginaire en là majeur La Salicorne Saujon

Théâtre Classique revisité Le malade imaginaire en là majeur

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon Charente-Maritime

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

Date(s) :

2025-12-20

Programmé par l’association Aline & Art.

.

La Salicorne 1 route de l’illate Saujon 17600 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 13 63 54 05 alineetartcompagnie@gmail.com

English :

Programmed by the Aline & Art association.

German :

Programmiert von der Vereinigung Aline & Art.

Italiano :

Programmato dall’associazione Aline & Art.

Espanol :

Programado por la asociación Aline & Art.

L’événement Théâtre Classique revisité Le malade imaginaire en là majeur Saujon a été mis à jour le 2025-06-26 par Mairie de Saujon