Théâtre Claude François et les autres Salle Polyvalente Étalondes

Théâtre Claude François et les autres

Salle Polyvalente Rue du Village Étalondes Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-01 14:00:00

fin : 2026-02-01

Date(s) :

2026-02-01

Le Théâtre de l’Avenir Croisien vous propose la pièce de théâtre Claude François et les autres De Guy Molay. Organisation le Club des ainés d’Etalondes. Tarif 6€ Possibilité de restauration. .

Salle Polyvalente Rue du Village Étalondes 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 89 46 03 55 jacques.warot@gmail.com

English : Théâtre Claude François et les autres

