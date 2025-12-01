Théâtre Clément Viktorovitch L’Art de ne pas dire Nancy

Théâtre Clément Viktorovitch L’Art de ne pas dire

3 rue Victor Poirel Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi Jeudi 2025-12-18 20:00:00

fin : 2025-12-18 22:00:00

Date(s) :

2025-12-18

Dans la continuité de son livre Le Pouvoir Rhétorique (vendu à plus de 100 000 exemplaires), Clément Viktorovitch, docteur en science politique, soucieux de vulgarisation sur France Info, Clique ou Quotidien, apparaît pour la première fois au théâtre avec une fiction grinçante.

Il y incarne le conseiller en communication du Président de la République, qui, après avoir été évincé, décide de se venger en dévoilant tous les secrets utilisés pour conquérir le pouvoir.

À travers ce premier seul en scène, Clément Viktorovitch fait plus que transmettre des outils de décryptage il interroge la place même du discours dans notre vie politique. Quand les mots se voient vidés de leur contenu, quand la communication se résume à un art de ne pas dire… est-il encore possible de débattre ? Et si, ce que nous avons perdu en chemin, c’était tout simplement… notre idéal démocratique ?

Billetterie en ligne.Tout public

.

3 rue Victor Poirel Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 32 31 25 poirel@nancy.fr

English :

Following on from his book « Le Pouvoir Rhétorique » (which sold over 100,000 copies), Clément Viktorovitch, a doctor in political science and a keen popularizer on France Info, Clique and Quotidien, makes his first appearance on stage with a gritty drama.

He plays the communications advisor to the President of the Republic, who, after being ousted, decides to take revenge by revealing all the secrets used to gain power.

In this, his first one-man show, Clément Viktorovitch does more than pass on decoding tools: he questions the very place of discourse in our political life. When words are emptied of their content, when communication is reduced to the art of not saying… is it still possible to debate? And what if what we’ve lost along the way is quite simply… our democratic ideal?

Online ticketing.

German :

Im Anschluss an sein Buch « Le Pouvoir Rhétorique » (über 100 000 verkaufte Exemplare) tritt Clément Viktorovitch, Doktor der Politikwissenschaft und um Popularisierung bemüht bei France Info, Clique oder Quotidien, zum ersten Mal mit einer grimmigen Fiktion auf der Theaterbühne auf.

Er spielt darin den Kommunikationsberater des Präsidenten der Republik, der nach seiner Entmachtung beschließt, sich zu rächen, indem er alle Geheimnisse enthüllt, die er zur Eroberung der Macht benutzt hat.

In seinem ersten Solofilm vermittelt Clément Viktorovitch mehr als nur Entschlüsselungswerkzeuge: Er hinterfragt den Stellenwert der Rede in unserem politischen Leben. Wenn Worte ihres Inhalts beraubt werden, wenn Kommunikation auf eine Kunst des Nicht-Sagens hinausläuft, ist es dann noch möglich, zu debattieren? Und was, wenn wir auf dem Weg dorthin ganz einfach unser demokratisches Ideal verloren haben?

Online-Ticketing.

Italiano :

Dopo il suo libro « Le Pouvoir Rhétorique » (che ha venduto oltre 100.000 copie), Clément Viktorovitch, dottore in scienze politiche e appassionato divulgatore su France Info, Clique e Quotidien, fa la sua prima apparizione sul palcoscenico con un dramma grintoso.

Interpreta il consigliere per le comunicazioni del Presidente della Repubblica che, dopo essere stato spodestato, decide di vendicarsi rivelando tutti i segreti che ha usato per ottenere il potere.

In questo suo primo spettacolo personale, Clément Viktorovitch non si limita a trasmettere gli strumenti di decifrazione: mette in discussione il posto stesso del discorso nella nostra vita politica. Quando le parole sono svuotate del loro contenuto, quando la comunicazione è ridotta all’arte di non dire… è ancora possibile discutere? E se ciò che abbiamo perso lungo il cammino fosse semplicemente… il nostro ideale democratico?

Biglietti disponibili online.

Espanol :

Tras su libro « Le Pouvoir Rhétorique » (del que se han vendido más de 100.000 ejemplares), Clément Viktorovitch, doctor en Ciencias Políticas y gran divulgador en France Info, Clique y Quotidien, se estrena en los escenarios con un drama descarnado.

Interpreta al consejero de comunicación del Presidente de la República, que, tras ser destituido, decide vengarse revelando todos los secretos que utilizó para acceder al poder.

En este, su primer espectáculo unipersonal, Clément Viktorovitch hace algo más que transmitir las herramientas del desciframiento: cuestiona el lugar mismo del discurso en nuestra vida política. Cuando las palabras se vacían de contenido, cuando la comunicación se reduce al arte de no decir… ¿sigue siendo posible debatir? ¿Y si lo que hemos perdido por el camino ha sido simplemente… nuestro ideal democrático?

Entradas disponibles en línea.

L’événement Théâtre Clément Viktorovitch L’Art de ne pas dire Nancy a été mis à jour le 2025-05-09 par DESTINATION NANCY