Théâtre Cléophène, d’après Rodogune de Corneille Théâtre des Crescite Granville

Théâtre Cléophène, d’après Rodogune de Corneille Théâtre des Crescite

Place Maréchal Foch Granville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-09 20:30:00

fin : 2025-12-09 22:05:00

Date(s) :

2025-12-09

Tout public à partir de 13 ans.

Lorsqu’un roi meurt et qu’il est père de jumeaux, lequel des deux héritiers est l’aîné et doit prendre sa place ? Tragédie de Corneille que l’auteur considérait comme l’une de ses meilleures pièces, Rodogune est un drame familial de l’amour et de la haine qui décrit avec noirceur les mécanismes de la vengeance, de la jalousie et de la soif de pouvoir. Corneille déploie ici une machinerie dramatique redoutable qui fait s’enchainer rebondissements et péripéties avec un coup de théâtre final qui fit dire à Stendhal Rodogune ? Shakespeare n’a rien écrit de plus beau. .

Place Maréchal Foch Granville 50400 Manche Normandie +33 2 33 69 27 30 billetterie@archipel-granville.com

