Théâtre Clessé Espace Carmin Clessé samedi 21 février 2026.
Espace Carmin 15 Rue de la Mairie Clessé Deux-Sèvres
Tarif : 8 EUR
Début : 2026-02-21
fin : 2026-02-21
2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06
La troupe théâtrale de Clessé Les pieds au plancher vous propose la pièce Opération camomille de Christian Rossignol et en première partie La famille en or d’Olivier Tourancheau avec les jeunes. .
+33 5 49 70 02 21 philippe.gaillard45@wanadoo.fr
