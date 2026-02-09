Théâtre Clessé Espace Carmin Clessé

Théâtre Clessé

Espace Carmin 15 Rue de la Mairie Clessé Deux-Sèvres

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-21

fin : 2026-02-21

Date(s) :

2026-02-21 2026-02-22 2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06

La troupe théâtrale de Clessé Les pieds au plancher vous propose la pièce Opération camomille de Christian Rossignol et en première partie La famille en or d’Olivier Tourancheau avec les jeunes. .

Espace Carmin 15 Rue de la Mairie Clessé 79350 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 70 02 21 philippe.gaillard45@wanadoo.fr

