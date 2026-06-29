Théâtre Climax Compagnie Zygomatic Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz
Théâtre Climax Compagnie Zygomatic Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz jeudi 22 octobre 2026.
Saint-Jean-de-Luz
Théâtre Climax Compagnie Zygomatic
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-22 20:00:00
fin : 2026-10-22 21:05:00
Date(s) :
2026-10-22
Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant le dérèglement climatique. .
Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87
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English : Théâtre Climax Compagnie Zygomatic
L’événement Théâtre Climax Compagnie Zygomatic Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque
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