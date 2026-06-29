Théâtre Climax Compagnie Zygomatic Tanka centre culturel Saint-Jean-de-Luz

Saint-Jean-de-Luz

Théâtre Climax Compagnie Zygomatic

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-22 20:00:00

fin : 2026-10-22 21:05:00

Date(s) :

2026-10-22

Spectacle total à l’intersection du théâtre, de la danse, du chant et du mime. Avec Climax, la Compagnie Zygomatic utilise l’humour comme une arme de réflexion massive au service d’un sujet brulant le dérèglement climatique. .

Tanka centre culturel 12 Rue Duconte Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 40 39 60 87

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English : Théâtre Climax Compagnie Zygomatic

L’événement Théâtre Climax Compagnie Zygomatic Saint-Jean-de-Luz a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme Pays Basque