Théâtre Clinique beauté discount Salle du Rex Champagnole

Théâtre Clinique beauté discount

Salle du Rex Rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-20 20:30:00

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-20 2026-02-22

Pièce écrite par Éric Tessier le bistouri futé, la beauté sans se ruiner… Venez voir le Dr Boucher !

Tarif au chapeau au profit de la maison de vacances familiales ATD quart monde. .

Salle du Rex Rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté jouxenscene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Clinique beauté discount

L’événement Théâtre Clinique beauté discount Champagnole a été mis à jour le 2026-02-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA