Théâtre Clinique beauté discount Salle du Rex Champagnole

Théâtre Clinique beauté discount Salle du Rex Champagnole vendredi 20 février 2026.

Théâtre Clinique beauté discount

Salle du Rex Rue Baronne Delort Champagnole Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20

Date(s) :
2026-02-20 2026-02-22

Pièce écrite par Éric Tessier le bistouri futé, la beauté sans se ruiner… Venez voir le Dr Boucher !
Tarif au chapeau au profit de la maison de vacances familiales ATD quart monde.   .

Salle du Rex Rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté   jouxenscene@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Théâtre Clinique beauté discount

L’événement Théâtre Clinique beauté discount Champagnole a été mis à jour le 2026-02-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA