Théâtre Clinique beauté discount Salle du Rex Champagnole vendredi 20 février 2026.
Salle du Rex Rue Baronne Delort Champagnole Jura
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-20 20:30:00
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-20 2026-02-22
Pièce écrite par Éric Tessier le bistouri futé, la beauté sans se ruiner… Venez voir le Dr Boucher !
Tarif au chapeau au profit de la maison de vacances familiales ATD quart monde. .
Salle du Rex Rue Baronne Delort Champagnole 39300 Jura Bourgogne-Franche-Comté jouxenscene@gmail.com
L’événement Théâtre Clinique beauté discount Champagnole a été mis à jour le 2026-02-11 par MAISON DU TOURISME CHAMPAGNOLE NOZEROY JURA