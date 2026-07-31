Théâtre – « Close » – Compagnie Lencre – Le Palace Rue des trois frères Nadeau Surgères
vendredi 11 décembre 2026 · Rue des trois frères Nadeau · Surgères
Informations pratiques
Surgères
Théâtre – « Close » – Compagnie Lencre – Le Palace
Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-11 20:30:00
fin : 2026-12-11 20:30:00
Date(s) :
2026-12-11
Deux femmes se rencontrent dans un endroit secret, bravant les interdits familiaux pour exercer leur art : la danse et le chant. L’une est Palestinienne. L’autre est Juive. Elles se chassent, se heurtent, se rejettent des fautes millénaires.
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Rue des trois frères Nadeau Le Palace Surgères 17700 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 07 14 30 reservation.lepalace@gmail.com
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English :
Two women meet in a secret place, defying family taboos to practice their art: dance and song. One is Palestinian. The other is Jewish. They push each other away, clash, and blame each other for millennia-old wrongs.
L’événement Théâtre – « Close » – Compagnie Lencre – Le Palace Surgères a été mis à jour le 2026-09-03 par Le Comptoir Local® – Office de Tourisme Aunis Marais Poitevin
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