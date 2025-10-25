Théâtre Clôture de l’amour Le moulin des rivières Athis-Val de Rouvre

Début : 2025-10-25 16:00:00

fin : 2025-10-25 18:00:00

2025-10-25

Pièce de théâtre écrite par Pascal Rambert.

Mise en scène par Françoise Labrusse.

Avec François Pain et Silvy Tonner.

Ce texte a été créé lors du Festival d’Avignon en 2011 dans une mise en scène de l’auteur. Il obtient en 2012 le Prix de la meilleure création d’une pièce en langue française du Syndicat de la critique ainsi que le Grand Prix de littérature dramatique. Traduit en une vingtaine de langues et joué dans le monde entier et pour la première fois à Bréel ! Clôture de l’amour est considéré comme un incontournable du théâtre français de ce début du XXe siècle.

LUI je te regarde et je pense je ne te reconnais plus ton corps je le connais les attaches les os tout ça je connais mais dessous il y a quoi dessous sous l’enveloppe il y a quoi ?

Réservation obligatoire par mail moulindesrivieres@gmail.com .

Le moulin des rivières BREEL Athis-Val de Rouvre 61100 Orne Normandie moulindesrivieres@gmail.com

