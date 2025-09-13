Théâtre « Clownd » au Fon du loup Carves

De et avec Eric Mimeau et Matthieu Simon Clownd . Nos deux personnages sont face au monde de l’image, de la machine. Un spectacle sans parole, ou presque, qui traite et crée un décalage entre l’humour, la légèreté du clown, le rire et des thématiques comme La dictature de l’image La surveillance vidéo dans le quotidien Les écrans La propagande publicitaire L’intelligence artificielle Les algorithmes L’aliénation à l’image en confrontation avec la réalité La résistance aux univers virtuels La solidarité L’humanisme L’espoir Comment trouver sa place dans un monde technologique. .

Carves 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 31 71 00 perigordnoir.tourisme@gmail.com

English : Théâtre « Clownd » au Fon du loup

By and with Eric Mimeau and Matthieu Simon: « Clownd ». Our two characters face the world of images and machines. A show without words, or almost without words, that treats and creates a discrepancy between humor, the lightness of the clown, laughter …

German : Théâtre « Clownd » au Fon du loup

Von und mit Eric Mimeau und Matthieu Simon: « Clownd ». Unsere beiden Figuren stehen der Welt der Bilder und der Maschinen gegenüber. Eine Aufführung ohne Worte, oder fast ohne Worte, die eine Diskrepanz zwischen Humor, der Leichtigkeit des Clowns, dem Lachen und dem …

Italiano :

Di e con Eric Mimeau e Matthieu Simon: « Clownd ». I nostri due personaggi affrontano il mondo delle immagini e delle macchine. Uno spettacolo senza parole, o quasi, che affronta e crea una discrepanza tra l’umorismo, la leggerezza del clown, la risata…

Espanol : Théâtre « Clownd » au Fon du loup

Por y con Eric Mimeau y Matthieu Simon: « Clownd ». Nuestros dos personajes se enfrentan al mundo de las imágenes y de las máquinas. Un espectáculo sin palabras, o casi, que trata y crea una discrepancia entre el humor, la ligereza del payaso, la risa…

