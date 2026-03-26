THÉÂTRE CLOWNESQUE

Impasse César Franck Abeilhan Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16

fin : 2026-04-16

Date(s) :

2026-04-16

Â 19h à l’espace artistique Ô de l’Art, Théâtre clownesque. En ouverture M.Gaspard, et son dialogue intérieur. Puis Cunégonde de Bellevue (de la Compagnie Durama) dans son Beau Voyage. Réservation par SMS.

Â 19h à l’espace artistique Ô de l’Art, Théâtre clownesque. En ouverture M.Gaspard, et son dialogue intérieur. Puis Cunégonde de Bellevue (de la Compagnie Durama) dans son Beau Voyage. Réservation par SMS. .

Impasse César Franck Abeilhan 34290 Hérault Occitanie +33 6 01 76 13 67

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English : THÉÂTRE CLOWNESQUE

7pm at the Ô de l’Art arts center, Clown theater. Opening with M.Gaspard and his inner dialogue. Then Cunégonde de Bellevue (from Compagnie Durama) in her Beau Voyage. Reservations by SMS.

L’événement THÉÂTRE CLOWNESQUE Abeilhan a été mis à jour le 2026-03-26 par 34 OT AVANT-MONTS