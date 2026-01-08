Théâtre Cochons d’Inde Salle polyvalente Tursac
Théâtre Cochons d’Inde Salle polyvalente Tursac samedi 17 janvier 2026.
Théâtre Cochons d’Inde
Salle polyvalente Le Bourg Tursac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
20h30. Un client venu retirer de l’argent se retrouve absurdement séquestré par sa banque. Huis clos burlesque qui dénonce, avec humour, l’absurdité du monde moderne. Sur réservation. 8€ ou 10€
La troupe du foyer rural de Tamniès présente sa nouvelle pièce Cochons d’Inde .
Venu retirer de l’argent au guichet, le client d’une agence bancaire se voit séquestré par celle-ci !
Donnant à voir le dérisoire de l’individu et l’absurdité d’un monde mondialisé, ce huis-clos cauchemardesque est avant tout une comédie loufoque, humoristique et burlesque avec des situations pour le moins surprenantes
Un apéro vous sera offert à l’issu du spectacle.
Déconseillé aux moins de 15 ans .
Salle polyvalente Le Bourg Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 09 36 07 ecatursac10@outlook.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Théâtre Cochons d’Inde
20h30. A customer comes to withdraw money and finds himself absurdly sequestered by his bank. A burlesque, closed-door show that humorously denounces the absurdity of the modern world. By reservation only. 8? or 10?
L’événement Théâtre Cochons d’Inde Tursac a été mis à jour le 2026-01-05 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère