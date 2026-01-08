Théâtre Cochons d’Inde Salle polyvalente Tursac

Théâtre Cochons d’Inde

20h30. Un client venu retirer de l’argent se retrouve absurdement séquestré par sa banque. Huis clos burlesque qui dénonce, avec humour, l’absurdité du monde moderne. Sur réservation. 8€ ou 10€

La troupe du foyer rural de Tamniès présente sa nouvelle pièce Cochons d’Inde .

Venu retirer de l’argent au guichet, le client d’une agence bancaire se voit séquestré par celle-ci !

Donnant à voir le dérisoire de l’individu et l’absurdité d’un monde mondialisé, ce huis-clos cauchemardesque est avant tout une comédie loufoque, humoristique et burlesque avec des situations pour le moins surprenantes

Un apéro vous sera offert à l’issu du spectacle.

Déconseillé aux moins de 15 ans .

Salle polyvalente Le Bourg Tursac 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 09 36 07 ecatursac10@outlook.fr

English : Théâtre Cochons d’Inde

20h30. A customer comes to withdraw money and finds himself absurdly sequestered by his bank. A burlesque, closed-door show that humorously denounces the absurdity of the modern world. By reservation only. 8? or 10?

