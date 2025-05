Théâtre Coco – La Rochelle, 23 mai 2025 07:00, La Rochelle.

Charente-Maritime

Théâtre Coco La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-05-23

fin : 2025-05-25

2025-05-23

la Compagnie La Valise de Poche sera de retour à La Fabrique du Vélodrome pour un événement tout particulier…

La Fabrique du Vélodrome 4 rue du Vélodrome

La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 99 79 37 25 compagnie.lavalisedepoche@gmail.com

English : Theater Coco

Compagnie La Valise de Poche returns to La Fabrique du Vélodrome for a very special event…

German : Theater Coco

wird die Compagnie La Valise de Poche für ein ganz besonderes Ereignis in die La Fabrique du Vélodrome zurückkehren…

Italiano :

la Compagnie La Valise de Poche tornerà a La Fabrique du Vélodrome per un evento molto speciale?

Espanol : Teatro Coco

La Compagnie La Valise de Poche volverá a La Fabrique du Vélodrome para un acontecimiento muy especial…

