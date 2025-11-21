Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Théâtre Cocurico Centre d’animation de Lanton Lanton

Théâtre Cocurico

Théâtre Cocurico Centre d’animation de Lanton Lanton vendredi 21 novembre 2025.

Théâtre Cocurico

Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton Gironde

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Théâtre Cocurico de Bernard Granger.
Par la troupe Les inséparables du rire
Entrée gratuite, participation au chapeau   .

Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10 

English : Théâtre Cocurico

German : Théâtre Cocurico

Italiano :

Espanol : Théâtre Cocurico

L’événement Théâtre Cocurico Lanton a été mis à jour le 2025-11-14 par OT Coeur Bassin