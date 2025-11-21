Théâtre Cocurico Centre d’animation de Lanton Lanton

Théâtre Cocurico

Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton Gironde

Début : 2025-11-21

fin : 2025-11-21

2025-11-21

Théâtre Cocurico de Bernard Granger.

Par la troupe Les inséparables du rire

Entrée gratuite, participation au chapeau .

Centre d’animation de Lanton 4 Route de Blagon Lanton 33138 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 03 86 10

