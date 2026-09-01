Théâtre Coiffeuse d’âmes Salle multi-activités Morlaàs

Informations pratiques

Morlaàs

Théâtre Coiffeuse d’âmes

Salle multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 20:00:00

fin : 2026-09-12

Date(s) :

2026-09-12

La pièce Coiffeuse d’âmes part à la rencontre d’Eléonore et Claire, deux femmes que tout oppose, qui vont se croiser au sein de l’étrange salon de coiffure de Nuwu. Au-delà de la légèreté des confidences sous les bigoudis, le propos est plus profond qu’il n’y paraît…

Une comédie décoiffante, qui au-delà de sa légèreté, tient un propos profond et interpellant.

Réservation conseillée par téléphone ou HelloAsso. .

Salle multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 84 82 74

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English : Théâtre Coiffeuse d’âmes

L’événement Théâtre Coiffeuse d’âmes Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran