Théâtre Coiffeuse d’âmes Salle multi-activités Morlaàs
samedi 12 septembre 2026 · Salle multi-activités · Morlaàs
Informations pratiques
Morlaàs
Théâtre Coiffeuse d’âmes
Salle multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 8 – 8 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 20:00:00
fin : 2026-09-12
Date(s) :
2026-09-12
La pièce Coiffeuse d’âmes part à la rencontre d’Eléonore et Claire, deux femmes que tout oppose, qui vont se croiser au sein de l’étrange salon de coiffure de Nuwu. Au-delà de la légèreté des confidences sous les bigoudis, le propos est plus profond qu’il n’y paraît…
Une comédie décoiffante, qui au-delà de sa légèreté, tient un propos profond et interpellant.
Réservation conseillée par téléphone ou HelloAsso. .
Salle multi-activités Passage Sainte Foy Morlaàs 64160 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 68 84 82 74
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English : Théâtre Coiffeuse d’âmes
L’événement Théâtre Coiffeuse d’âmes Morlaàs a été mis à jour le 2026-08-16 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran
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