THÉÂTRE COLD CUTS SALLE DES FÊTES Loubens-Lauragais

Loubens-Lauragais

THÉÂTRE COLD CUTS

SALLE DES FÊTES Cour de la Mairie Loubens-Lauragais Haute-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

12

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 21:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Plongez dans Cold Cuts, un huis clos intense et engagé : un thriller intime suivi d’un échange essentiel autour des violences faites aux femmes.

Cold Cuts est une pièce de théâtre autobiographique de Linda McLean commandée par Amnesty International dans le cadre de la lutte contre les violences faites aux femmes.

Un couple. Molly et Ian sont dans la cuisine. Molly semble avoir commis l’irréparable.

Qu’a-t-elle fait ? Est-ce si grave ?

Cette pièce propose une dissection implacable des mécanismes de domination et d’emprise, au plus près du ressenti de Molly. Quelle issue pourra-t-elle trouver ?

La tension est permanente. Une immersion dans un thriller hélas quotidien.

La pièce sera suivi d’un échange avec l’équipe, accompagnée par l’association locale d’aide aux victimes de violences, une autre femme , qui aura à cœur de vous présenter le travail effectué sur notre secteur.

Avertissement la pièce présente des scènes de violences physiques et psychologiques. 12 .

SALLE DES FÊTES Cour de la Mairie Loubens-Lauragais 31460 Haute-Garonne Occitanie +33 6 79 11 47 06 comiteloubens@gmail.com

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English :

Immerse yourself in Cold Cuts, an intense and engaging in camera thriller, followed by an essential discussion on violence against women.

L’événement THÉÂTRE COLD CUTS Loubens-Lauragais a été mis à jour le 2026-05-04 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE